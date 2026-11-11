Resiliencia, el impulso para comenzar de nuevo

Fecha de publicación: 11 de November de 2026

Fecha de modificación: 11 de November de 2026

La resiliencia es ese impulso que permite a algunas personas levantarse cada mañana tras pérdidas, fracasos, enfermedades o problemas económicos que parecen superar su capacidad de afrontarlos.

El psicólogo Daniel Retana analiza qué ocurre en la mente para que, incluso en los momentos más difíciles, encuentren una razón para continuar.

Además, explica cómo pedir ayuda también es ser fuerte y cómo recuperar la ilusión cuando no se identifica qué está haciendo daño.