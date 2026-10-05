Rescatan montañista de 50 años con problemas físicos

Fecha de publicación: 5 de October de 2026

Fecha de modificación: 5 de October de 2026

Socorristas de la Cruz Roja rescataron a un montañista de 50 años que presentaba problemas físicos mientras transitaba camino a la Cruz de Alajuelita, cerca de la catarata del río Agres.

Según se informó, el hombre experimentaba un dolor en el tórax muy cerca del corazón, lo que motivó la movilización de un total de 15 rescatistas.

Tras ser localizado, el paciente fue llevado hasta un lugar seguro y debió ser trasladado al hospital más cercano para recibir la atención médica correspondiente.