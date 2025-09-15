Este pasado fin de semana se realizaron las audiciones para el programa humorístico La Dulce Vida, que estrenará el próximo 10 de octubre por canal 6 de Grupo Repretel.

Decenas de aspirantes acudieron a las instalaciones del medio para demostrar sus habilidades frente al jurado, que destacó el nivel de talento y creatividad de los participantes.

Muy pronto se dará a conocer la lista de ganadores que tendrán la oportunidad de brillar en el programa, donde se busca descubrir a los mejores humoristas e imitadores del país.

El concurso entregará atractivos premios en efectivo: el primer lugar recibirá 15 mil dólares, el segundo 10 mil dólares y el tercero 5 mil dólares.

Con estas audiciones, La Dulce Vida promete convertirse en una vitrina de humor y entretenimiento para toda Costa Rica.