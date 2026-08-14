Repretel presenta “Las voces del naufragio: La Historia Completa”

El mar forma parte del trabajo y la vida de muchas personas, pero en cuestión de minutos puede convertirse en un escenario de peligro. Un cambio en las condiciones, una ola o el vuelco de una embarcación puede poner en riesgo la vida de quienes se encuentran en altamar.

Pescadores han vivido naufragios en aguas costarricenses. Algunos consiguieron regresar a tierra, mientras otros permanecieron desaparecidos. También hay sobrevivientes que pasaron días a la deriva, esperando que alguien los encontrara.

Mientras ocurren las búsquedas por mar y aire, las familias enfrentan horas de incertidumbre. Cada minuto sin noticias aumenta la angustia de quienes esperan el regreso de sus seres queridos.

¿Qué pasa cuando una jornada en el mar termina en una lucha por mantenerse con vida? ¿Hasta dónde puede llegar una persona para regresar a casa?

Conozca las historias de quienes enfrentaron naufragios, desapariciones y días a la deriva en una producción especial.

Domingo 16 de agosto, 8:00 p. m. por Canal 6, YouTube Noticias Grupo Repretel y repretel.com.

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