Repretel presenta “La masacre, la cruz del silencio: La Historia Completa”

Fecha de publicación: 16 de October de 2026

Fecha de modificación: 16 de October de 2026

Siete mujeres, un crimen que marcó la historia de Costa Rica y una investigación que, cuatro décadas después, todavía deja interrogantes. Este domingo, Repretel presentará “La masacre: La cruz del silencio”, un especial de La Historia Completa que examinará uno de los casos más impactantes del país.

La producción reconstruirá los hechos ocurridos en abril de 1986, cuando siete mujeres fueron asesinadas en las montañas de Alajuelita mientras participaban en una tradición religiosa.

El especial repasará las pistas, los sospechosos, las confesiones cuestionadas y las condenas que posteriormente fueron anuladas. Además, abordará las dudas que persisten alrededor del caso y los cuestionamientos sobre el proceso judicial.

“¿Quién mató a las siete mujeres?” es una de las preguntas centrales de esta investigación, que busca examinar los hechos y las interrogantes que siguen sin respuesta.

La masacre: La cruz del silencio se transmitirá este domingo 18 de octubre, a las 7:30 p. m., por Canal 6, el canal de YouTube Noticias Grupo Repretel y repretel.com.