Repretel presenta “La entrevista que nunca ocurrió: La Historia Completa”

En 2015, un video convirtió a Gerardo Cruz en un símbolo contra el acoso callejero. Su denuncia generó una gran reacción en Costa Rica y lo llevó a convertirse en una figura reconocida por alzar la voz contra este problema.

Sin embargo, dos días después, cuando se dirigía a una entrevista exclusiva con Noticias Repretel, su historia dio un giro inesperado. Gerardo salió de trabajar, pero nunca llegó a la cita.

Dos hombres lo interceptaron y lo atacaron. Durante meses, el caso generó preguntas sobre el posible motivo detrás de la agresión y surgieron dudas sobre si el ataque estaba relacionado con aquel video que lo hizo conocido.

Con el avance de la investigación, las autoridades encontraron una historia más compleja, marcada por amenazas, una relación conflictiva y un plan que terminó en asesinato.

¿Qué pasó con Gerardo Cruz minutos antes de ser atacado? ¿Quién quería verlo muerto? ¿Y qué descubrió el OIJ detrás de aquel crimen?

Estas y otras preguntas serán abordadas en “La Historia Completa: Gerardo Cruz, la entrevista que nunca ocurrió”, un especial que reconstruye los hechos y explora la verdad detrás de uno de los casos que conmocionaron al país.

La cita es este domingo 23 de agosto, a las 8:00 p. m., por Canal 6, YouTube de Noticias Grupo Repretel y Repretel.com.