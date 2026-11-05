Repretel presenta “El caso de Kevin Kirby: La Historia Completa”

Fecha de publicación: 5 de November de 2026

Fecha de modificación: 5 de November de 2026

La muerte de Kevin Kirby, un joven de 27 años, dejó una historia marcada por el engaño, la violencia y un intento por ocultar lo ocurrido. Lo que parecía una salida terminó en un crimen que conmocionó al país.

Kevin era surfista y trabajador, pero en setiembre de 2025 su vida terminó de manera trágica. Las pesquisas permitieron reconstruir parte de lo sucedido mediante rastros de sangre, indicios de limpieza en una vivienda y grabaciones de cámaras de seguridad que captaron el traslado de su cuerpo.

Tres menores de edad figuran como sospechosos de este caso, que todavía plantea interrogantes sobre las circunstancias del asesinato y la participación de los involucrados.

¿Qué ocurrió aquella noche? ¿Cómo lograron los investigadores reconstruir los hechos? ¿Qué revelaron las imágenes de seguridad?

Sintonice este reportaje por Canal 6, YouTube Noticias Grupo Repretel y repretel.com, en su nuevo horario de temporada, a las 7:30 p. m.

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.