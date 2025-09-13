Grupo Repretel comenzó este sábado con las audiciones para el programa humorístico “La Dulce Vida”, reconocido por descubrir a los comediantes más destacados del país.

Los interesados que tengan talento para hacer reír al público e imitar voces podrán presentarse y demostrar sus habilidades frente a los jueces en las instalaciones de Repretel, este sábado y domingo, en horario de 9 a.m. a 4 p.m.

El concurso entregará atractivos premios en efectivo: 15 mil dólares para el primer lugar, 10 mil para el segundo y 5 mil para el tercero, ofreciendo así una gran oportunidad a nuevos talentos del humor en Costa Rica.