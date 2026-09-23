Reportes por incendios aumentan este año

Fecha de publicación: 23 de September de 2026

Fecha de modificación: 23 de September de 2026

Los reportes por incendios siguen aumentando este año y el riesgo es mayor cuando el fuego se origina o propaga en estructuras ubicadas cerca de búnkeres o lotes.

Roberto Solís, bombero de la Estación metropolitana Norte, sugiere que “en este tipo de estructuras siempre el peligro va a ser la propagación, que va a ser muy rápida”.

Las autoridades advierten sobre el peligro que representan estos siniestros en zonas donde se queman desechos o en cuarterías.