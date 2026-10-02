Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Los reportes al 911 por eventos y consumo de drogas aumentaron un 15% según lo informado por las autoridades.

Asimismo, el sistema de emergencias atiende en promedio cuatro denuncias por hora relacionadas con estos eventos.

Por consiguiente, el aumento del 15% en los reportes al 911 por eventos y consumo de drogas se refleja en las cuatro denuncias que se atienden por hora.

Un Policía Municipal de San José detalla que “los consumidores de drogas en todos los casos, los que están también en estos búnkers, son los mismo habitantes de calle2