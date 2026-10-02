Atropellan a reportera mexicana en plena transmisión en vivo

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

Una reportera y un camarógrafo fueron atropellados este viernes 2 de octubre mientras realizaban una transmisión en vivo sobre un deslizamiento en Monterrey, México.

Así fue el momento en que la reportera de Gamavisión Alma de la Rosa Flores, y su camarógrafo Cristo Martínez, fueron atropellados en vivo durante una transmisión para su noticiero en la avenida Morones Prieto en #Monterrey, Nuevo León.



Ambos fueron llevados a un hospital y… pic.twitter.com/ydJ0SqwVcB — Nacho Lozano (@nacholozano) October 2, 2026

Camioneta perdió el control

Según medios mexicanos, los comunicadores Alma de la Rosa y Cristo Morales se encontraban en el sitio dando cobertura a las afectaciones provocadas por las lluvias cuando una camioneta Jeep perdió el control y terminó impactándolos.

Las primeras versiones señalan que el vehículo derrapó sobre el pavimento mojado. También se ha reportado que el conductor habría recibido un cerrón de otro vehículo, aunque esta circunstancia todavía debe ser determinada por las autoridades.

Reportera y camarógrafo ueron trasladados al hospital

Tras el accidente, equipos de Protección Civil y Cruz Roja acudieron al lugar para atender a los periodistas.

Los primeros reportes indican que ambos presentaron golpes y fueron trasladados a un centro médico para recibir valoración. Medios locales informaron que se encontraban estables.

El momento del atropellamiento quedó registrado durante la transmisión en vivo y posteriormente las imágenes fueron difundidas en redes sociales.