Reportan tres casos de vehículos en llamas en las últimas horas

Fecha de publicación: 15 de September de 2026

Fecha de modificación: 15 de September de 2026

Las autoridades atendieron tres casos de vehículos incendiados en las últimas horas, con lo que la cifra aumentó a 544 emergencias por fuego en automotores en lo que va del año, según datos del Cuerpo de Bomberos.

De acuerdo con las autoridades, los problemas mecánicos y la falta de mantenimiento figuran entre las principales causas de estos incidentes. El promedio alcanza aproximadamente cuatro vehículos incendiados cada dos días, una situación que ha mostrado un incremento durante los últimos años.

Uno de los casos más recientes ocurrió en Tarbaca, en el cantón de Aserrí, donde un automóvil quedó completamente consumido por las llamas. Sus ocupantes lograron salir a tiempo después de percatarse de que comenzaba a salir humo del vehículo.

Cuando los bomberos llegaron al lugar, el automotor ya estaba envuelto en fuego y los daños fueron totales. No se reportaron personas heridas.

Otro de los incidentes ocurrió en Pacuare, en Daniel Flores de Pérez Zeledón, sobre la Ruta Interamericana Sur.

En este caso, una plataforma de grúa comenzó a presentar humo y posteriormente fuego mientras circulaba por la carretera. Las llamas consumieron prácticamente toda la cabina del automotor.

Un tercer caso fue registrado en la carretera Bernardo Soto, en Alajuela, específicamente en el sector de Villabonita. Las imágenes mostraron un automóvil consumido por el fuego.