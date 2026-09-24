Reportan tiroteo en las afueras de centro nocturno

Fecha de publicación: 24 de September de 2026

Fecha de modificación: 24 de September de 2026

Dos hombres resultaron heridos durante un tiroteo que ocurrió la noche de este miércoles en pleno centro de Jacó, Puntarenas.

El reporte ingresó a las 11:22 p. m. y, según la información preliminar, ambos permanecían en vía pública, en las afueras de un establecimiento nocturno, cuando dos sujetos que viajaban en una motocicleta los interceptaron y les dispararon en varias ocasiones.

Heridos trasladados a un hospital

Uno de los heridos, de apellido Estrada y de nacionalidad nicaragüense, recibió un disparo en la pierna izquierda.

El otro, de apellido Flores y de 20 años, recibió impactos en el glúteo y la espalda.

Los sospechosos huyeron del lugar. Personal de la Cruz Roja trasladó a ambos heridos a la Clínica de Jacó y posteriormente al Hospital Monseñor Sanabria, en Puntarenas.

El caso permanece bajo investigación para determinar las circunstancias del ataque y dar con los responsables.

Le puede interesar: Captan extraño fenómeno en el cielo en Isla Chira

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.