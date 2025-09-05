Desde Nicaragua, llegan varios reportes de sobreventa de entradas para el duelo eliminatorio entre Nicaragua y Costa Rica.

Cientos de ticos aparecen en las imágenes, con entrada en mano, pero en sectores aledaños al estadio, pues no pudieron entrar a la zona de graderías.

De momento, ni las autoridades nicaragüenses ni las nacionales emitieron detalles al respecto, pero la señal del juego muestra una multitud tricolor en las afueras de la grada.

