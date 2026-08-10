Reportan sismo de magnitud 4.8 en Puntarenas

La tarde de este lunes, un fuerte sismo sorprendió a los habitantes del país. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad y generó preocupación en varios sectores.
Por medio de una publicación en sus redes sociales, la Red Sismológica Nacional brindó detalles sobre un fuerte sismo que se presentó a eso de las 3:00 p.m.
Al Sur de Cóbano, Puntarenas
El movimiento tuvo una magnitud 4.8 en Puntarenas
La profundidad del sismo fue de 35 kilómetros.
La RSN dio detalles en esta publicación.
#SismoCR #TemblorCR Revisado, 10-8-2026, 2:54 pm, Mag: 4,8 Mw, Prof: 35 km, 174 km al Sur de Cobano, Puntarenas pic.twitter.com/EBaotSkBLA— Red Sismológica Nacional Universidad de Costa Rica (@RSNcostarica) August 10, 2026
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