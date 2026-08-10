Reportan sismo de magnitud 4.8 en Puntarenas

La tarde de este lunes, un fuerte sismo sorprendió a los habitantes del país. Según reportes, el movimiento telúrico se percibió con mayor intensidad y generó preocupación en varios sectores.

Por medio de una publicación en sus redes sociales, la Red Sismológica Nacional brindó detalles sobre un fuerte sismo que se presentó a eso de las 3:00 p.m.

Epicentro

Al Sur de Cóbano, Puntarenas

El movimiento tuvo una magnitud 4.8 en Puntarenas

Profundidad

La profundidad del sismo fue de 35 kilómetros.

Más detalles sobre el sismo

La RSN dio detalles en esta publicación.

#SismoCR #TemblorCR Revisado, 10-8-2026, 2:54 pm, Mag: 4,8 Mw, Prof: 35 km, 174 km al Sur de Cobano, Puntarenas pic.twitter.com/EBaotSkBLA — Red Sismológica Nacional Universidad de Costa Rica (@RSNcostarica) August 10, 2026

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