Reportan posible sustracción de niña de 3 años

Fecha de publicación: 18 de October de 2026

Fecha de modificación: 18 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial acaba de reportar una niña de 3 años desaparecida, a quien, en apariencia, la sustrajo un hombre el pasado 14 de octubre en Santa María de Dota, San José.

¿Qué se sabe del caso?

El OIJ identificó a la menor como Yamileth Miranda Montezuma. Según la información divulgada por la Unidad Regional de Los Santos del OIJ, la desaparición la denunciaron el pasado 17 de octubre.

¿Quién es el sospechoso?

El sujeto que el OIJ identifica como aparente responsable es Omar Miranda, de 27 años y nacionalidad panameña.

¿Cómo brindar ayuda?

Las autoridades solicitan la colaboración de la ciudadanía para dar con el paradero de la pequeña.

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Las personas que tengan información que permita localizar a la niña o al hombre pueden comunicarse de forma confidencial al teléfono 800-800-0645 o al WhatsApp 8800-0645, del Centro de Información Confidencial del OIJ.