Reportan una persona muerta y otra desaparecida tras fuertes lluvias en el país

Las fuertes lluvias que afectan al país ya dejan una persona muerta y otra desaparecida, según el reporte de emergencias de la Cruz Roja Costarricense.

El informe, actualizado este miércoles 19 de agosto a las 7:00 a. m., contabiliza 1.201 emergencias relacionadas con el aumento de la inestabilidad atmosférica y el paso de ondas tropicales por Costa Rica.

Lluvias provocan más de 1.500 evacuaciones

La Cruz Roja reportó más de 1.500 personas evacuadas como consecuencia de las condiciones generadas por las lluvias.

Además, los cuerpos de emergencia han rescatado a 190 personas durante la atención de los incidentes registrados en diferentes zonas del país.

El balance también registra una persona sin signos vitales y una persona desaparecida.

Inundaciones concentran la mayoría de emergencias

De las 1.201 emergencias contabilizadas, 1.197 corresponden a inundaciones, mientras que cuatro están relacionadas con deslizamientos.

La institución mantiene equipos desplegados para atender los incidentes y brindar apoyo a las personas afectadas por las condiciones meteorológicas.

Limón concentra la mayor cantidad de incidentes

La provincia de Limón registra la mayor cantidad de incidentes, con 848 casos reportados.

Le siguen:

Heredia: 154 incidentes.

154 incidentes. Zona Norte: 107 incidentes.

107 incidentes. Cartago: 52 incidentes.

52 incidentes. Alajuela: 7 incidentes.

7 incidentes. Zona Sur: 1 incidente.

En San José, Guanacaste y Puntarenas, el reporte no registra incidentes dentro de este balance.

Cruz Roja mantiene operativo de emergencia

Para atender las situaciones provocadas por las lluvias, la Cruz Roja Costarricense mantiene más de 250 cruzrojistas trabajando en las zonas afectadas.

Además, dispone de 45 unidades y siete embarcaciones entre lanchas y balsas para realizar labores de atención, evacuación y rescate.

Entre las acciones recurrentes se encuentran las evacuaciones, búsquedas y rescates, atención continua de emergencias y apoyo en albergues.

La Cruz Roja mantiene la atención ante el aumento de la inestabilidad atmosférica y el paso de ondas tropicales por el país.