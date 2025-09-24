La Cruz Roja Costarricense atiende, la tarde de este miércoles, un accidente de tránsito que dejó a una persona prensada.

Los hechos ocurrieron en la comunidad de Corralillo de Cartago, en donde se reportó el vuelco de un vehículo.

“La primera unidad en el lugar informa de un paciente atrapado dentro de la estructura, por lo que se solicita el apoyo de unidades de rescate y soporte avanzado”, informó la Cruz Roja.

Las autoridades trabajan en la escena con una unidad básica, un vehículo de rescate y una unidad de soporte.