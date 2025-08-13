Un nuevo caso de maltrato animal conmociona a Alajuelita, donde un conductor atropelló a un perro y huyó del lugar, hasta que testigos lo interceptaron.

El incidente, captado en video, revive el debate sobre la impunidad en casos de crueldad animal, pese a que el Código Penal establece penas de 3 meses a 2 años de prisión.

Autoridades insisten en que las denuncias formales ante el Organismo de Investigación Judicial son clave, ya que las alertas en redes sociales no son suficientes para judicializar a los agresores.