Reportan niña de 3 años en estado grave tras tomar un plaguicida

Una niña de apenas tres años permanece en condición grave en el Hospital Nacional de Niños luego de ingerir accidentalmente un herbicida altamente tóxico mientras jugaba en su vivienda.

Según explicaron especialistas del centro médico, la menor estaba jugando “casita” cuando encontró una botella que contenía el producto químico trasvasado en un recipiente de alimentos.

Confundió el plaguicida con una bebida

De acuerdo con el reporte médico, la pequeña creyó que se trataba de un refresco, sirvió una pequeña cantidad y la consumió sin saber el peligro que representaba.

Aunque inicialmente no presentó síntomas severos, con el paso de los días la intoxicación comenzó a afectar distintos órganos de su cuerpo.

Los médicos indicaron que los pulmones han sido uno de los órganos más comprometidos debido a las características químicas del producto ingerido.

Hospital alerta por intoxicaciones

El caso ocurre mientras el Hospital Nacional de Niños y el Centro Nacional de Control de Intoxicaciones mantienen una alerta por casos asociados un herbicida ampliamente utilizado en actividades agrícolas.

Entre 2023 y mayo de 2026 se reportaron 418 intoxicaciones relacionadas con este producto en Costa Rica.

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Además, durante ese mismo periodo se registraron 18 casos en menores de 12 años vinculados con el químico.

¿Cómo evitar accidentes como este?

Las autoridades sanitarias recordaron varias medidas para prevenir intoxicaciones infantiles:

No trasvasar plaguicidas a botellas de refresco, agua o jugos.

Mantener los productos en sus envases originales y con etiqueta visible.

Guardar los químicos bajo llave y fuera del alcance de los niños.

No reutilizar recipientes que hayan contenido plaguicidas.

Evitar que menores jueguen en áreas recientemente fumigadas.

Los especialistas recalcaron que incluso pequeñas cantidades de paraquat pueden provocar intoxicaciones graves e incluso la muerte.