Reportan menor desaparecida en Puntarenas

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

El Organismo de Investigación Judicial (OIJ) solicita la colaboración de la ciudadanía para localizar a una menor quien fue reportada como desaparecida.

Según la información divulgada por la institución, se trata de Elena Palacios Bejarano, de 15 años. La menor fue vista por última vez el 29 de septiembre de 2026, en Puntarenas, Coto Brus, Copey Arriba.

La desaparición fue reportada ante las autoridades el 1 de octubre de 2026.

El OIJ solicita a quienes tengan información que pueda ayudar a ubicarla comunicarse de manera confidencial al 800 8000 645.

Por: Camila Rosales Méndez

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