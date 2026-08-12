Reportan menor crítico tras caer desde un puente

Un menor de edad resultó gravemente herido tras caer desde un puente en Santo Domingo de Heredia, según información de la Cruz Roja Costarricense.

La emergencia fue reportada a las 6:22 a. m., cuando se alertó sobre la caída del adolescente desde la estructura.

Cruz Roja movilizó tres unidades

Tres unidades de la Cruz Roja atendieron la emergencia y valoraron al menor en el sitio.

De momento, no han trascendido mayores detalles sobre las circunstancias de la caída, pero trascendió que el menor está crítico en un centro de salud.

Una de las versiones indica que pudo haberse mareado y caer por la zona, pero las autoridades aún no confirman el dato.

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