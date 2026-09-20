Reportan menor atropellada por un carro

Fecha de publicación: 20 de September de 2026

Fecha de modificación: 20 de September de 2026

La Cruz Roja Costarricense informó sobre un suceso en el que una menor resultó atropellada durante la tarde de este domingo.

Según el reporte preliminar, se trató de un atropello por parte de un vehículo liviano. La víctima sufrió traumas y fue atendida en la escena por una unidad básica.

Posteriormente, trasladaron a la menor en condición crítica al Hospital de San Carlos.

El suceso ocurrió alrededor de las 12:22 p. m. de este 20 de septiembre en el sector de La Tigra, en la zona norte.

Por: Camila Rosales Méndez

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