Reportan más de 1200 entradas vendidas para el Nicaragua-Costa Rica

Fecha de publicación: 1 de October de 2026

Fecha de modificación: 1 de October de 2026

Más de 1200 entradas ya fueron vendidas para el duelo entre Nicaragua y Costa Rica por la Liga de Naciones, según el reporte realizado desde el Estadio Nacional de Fútbol antes del encuentro.

Además, el reporte indicó que aún no se sabía si parte del público asistiría para apoyar a la selección de Nicaragua o para observar a la figura costarricense Keylor Navas durante el encuentro.

Por otra parte, en el estadio se realizaban los últimos retoques, mientras el entarimado quedaba listo para una tarima VIP y para recibir a quienes acudirían al gran partido de esta noche.