La Cámara de Empresarios del Combustible confirmó la muerte de su presidente, mediante una publicación en sus redes sociales.

¿Quién es?

Se trata de Fernando Barrantes Chavarría.

Trayectoria del presidente de la Cámara de Empresarios del Combustible

“Dedicó parte importante de su vida al fortalecimiento, desarrollo y representación de nuestro sector, dejando una huella imborrable por su liderazgo, compromiso y calidad humana“, indicó la Cámara.

Publicación

La publicación se llenó de comentarios de personas que le envían condolencias a la famila de Barrantes.

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