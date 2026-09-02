Reportan la muerte de rescatista de la Cruz Roja

Mediante sus plataformas oficiales, la Cruz Roja Costarricense informó sobre la lamentable muerte de uno de sus funcionarios.

Según lo que reporta la institución, el ahora fallecido, Ignacio Dávila Mora, formaba parte de Unidad Especializada de Búsqueda y Rescate Terrestre.

Además, la institución expresó: “Su compromiso, vocación de servicio y entrega a la labor humanitaria dejan una huella imborrable en nuestra institución y en todas las personas a quienes sirvió.”

Finalmente, la Cruz Roja externó sus condolencias a los seres queridos del rescatista.

También podría interesarle: Accidente de tránsito provoca traslado crítico en Pavas

Si quiere estar atento a otras informaciones, puede seguir las ediciones de Noticias Repretel en Canal 6, Repretel.com, Facebook Live y YouTube de Grupo Repretel Noticias.



