Reportan la muerte de exdiputado

Fecha de publicación: 2 de October de 2026

Fecha de modificación: 2 de October de 2026

La Asamblea Legislativa reportó la muerte de un exdiputado de la República. Así lo hicieron saber en redes sociales.

¿Quién es?

Se trata de Javier Bolaños Quesada, quien se desempeñó en este puesto en el periodo de 1982-1986.

Publicación de la Asamblea Legislativa

“Expresamos a su estimable familia nuestras más sentidas condolencias en estos difíciles momentos”, expresó el Congreso.

Legado del exdiputado

La Cámara Empresarial de Grecia lo define como un “distinguido ciudadano” de la comunidad, cuya trayectoria dejó una huella importante en la zona.

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Foto tomada de: Funeraria Soto.