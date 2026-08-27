Reportan la muerte de destacada bombera

El Concejo Municipal Distrito Cóbano, por medio del Intendente, Ronny Montero, se despidió de una destacada bombera forestal.

¿De quién se trata?

Se trata de Daphinie Robleto Arias.

Puede leer más en: Repretel presenta “El Palidejo: La Historia completa”.

¿Cómo era la destaca bombera forestal?

Según Montero:

“Ante las dificultades siempre dio su máximo esfuerzo en cada prueba y sin duda eso fue un ejemplo para todos quienes la conocimos”.

Además, la recuerda como una amante y protectora de la naturaleza.

Mensaje de la Intendencia

Desde la Intendencia, agradecieron su entrega, pasión y amor por la naturaleza. Además enviaron el más sentido pésame en este momento ante de la pérdida en vida de Robleto Arias.