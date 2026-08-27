Reportan la muerte de destacada bombera

El Concejo Municipal Distrito Cóbano, por medio del Intendente, Ronny Montero, se despidió de una destacada bombera forestal.
Se trata de Daphinie Robleto Arias.
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Según Montero:
“Ante las dificultades siempre dio su máximo esfuerzo en cada prueba y sin duda eso fue un ejemplo para todos quienes la conocimos”.
Además, la recuerda como una amante y protectora de la naturaleza.
Desde la Intendencia, agradecieron su entrega, pasión y amor por la naturaleza. Además enviaron el más sentido pésame en este momento ante de la pérdida en vida de Robleto Arias.