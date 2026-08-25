Reportan la muerte de conocido sacerdote

Diferentes medios locales de Heredia, además de la municipalidad de San Pablo, confirmaron la muerte de un conocido sacerdote.
Se trata Gerardo Badilla, también conocido como “Capulina”.
Según informó la Municipalidad de San Pablo de Heredia, Badilla también fue ejecutivo municipal en la década de los años ’70, en dicho gobierno local.
“Se caracterizó por su servicio comunal y por su gran sentido humano, sobre todo con aquellas personas con menos recursos económicos”, aseguró la municipalidad.
Tras la publicación sobre su deceso, muchas personas enviaron sus condolencias a la familia del sacerdote en este momento.