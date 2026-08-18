Reportan incremento en cantidad de enfermos por dengue

El Ministerio de Salud reportó 2821 casos acumulados de dengue en lo que va del año, de los cuales 41 presentan signos de alarma, según el informe epidemiológico que además revela un incremento del 25% en comparación con el mismo período del año 2025.

La provincia de Alajuela encabeza la lista de las regiones con mayor cantidad de enfermos, seguida de Guanacaste, mientras que Cartago se ubica en la última posición entre las provincias afectadas.

Las autoridades sanitarias mantienen vigilancia activa en las zonas con mayor incidencia y recomiendan a la población eliminar criaderos de mosquitos para frenar la propagación de la enfermedad.