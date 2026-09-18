Reportan incendio cerca de escuela con 30 personas afectadas

Fecha de publicación: 18 de September de 2026

Fecha de modificación: 18 de September de 2026

La Cruz Roja Costarricense acaba de informar sobre un incendio que se registró en las inmediaciones de la Escuela San Ignacio de Loyola, en Cartago, que dejó al menos 30 personas afectadas por inhalación de humo.

¿Qué fue lo que pasó?

La Cruz Roja Costarricense recibió el despacho aproximadamente a las 3:20 p. m. y movilizó siete ambulancias básicas, una ambulancia de soporte avanzado y un vehículo operativo.

Los equipos de emergencia valoraron a 25 pacientes en el sitio. Una mujer requirió traslado urgente al Hospital Dr. Max Peralta de Cartago.

Las unidades permanecen en el lugar para continuar con la valoración y atención de las personas afectadas por el humo.

Como medida preventiva, las autoridades recomendaron la evacuación total del centro educativo mientras avanzan las labores relacionadas con la emergencia.

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