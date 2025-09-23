El Tribunal Supremo de Elecciones, reporta una reducción del 47% en las solicitudes de reposición de cédula durante los primeros seis meses de haber implementado el cobro de 10 dólares por el trámite, según los datos oficiales de la institución que registra un promedio de 19 solicitudes diarias.

La medida busca desincentivar las reposiciones innecesarias, aunque se mantienen casos de personas que han solicitado el documento hasta cinco veces, con un gasto acumulado que supera los 25 mil colones.

Quedan exentos del pago los adultos mayores, personas indígenas, personas con discapacidad acreditadas y personas privadas de libertad, como parte de las exoneraciones establecidas por la ley.