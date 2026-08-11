Reportan grandes presas en la Florencio del Castillo

Un accidente de tránsito provoca grandes presas la tarde de este martes en la autopista Florencio del Castillo, específicamente en la entrada de Curridabat, en la ruta que comunica San José con Cartago.

Choque entre varios vehículos bloquea el paso

Un choque múltiple entre varios vehículos mantiene bloqueado el paso en uno de los principales accesos de la Florencio del Castillo.

La colisión ocurrió en la entrada de Curridabat y genera una importante afectación para las personas conductoras que transitan en dirección hacia Cartago y San José.

El accidente provoca un fuerte congestionamiento en la zona, mientras las autoridades atienden la emergencia.

Video tomado de los colegas / Noticias Cartago

Autoridades atienden la emergencia

La información disponible hasta el momento es preliminar. Las autoridades trabajan en la atención del incidente y en el control de la situación en carretera.

Las personas conductoras que deban transitar por la Florencio del Castillo deben tomar en cuenta la afectación vial y considerar rutas alternas mientras se atiende el accidente.

Se recomienda conducir con precaución y respetar las indicaciones de las autoridades presentes en el lugar.

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