Reportan fuerte sismo en Rusia

Un fuerte sismo de magnitud 5,5 fue registrado este lunes en la región de Kamchatka, Rusia, de acuerdo con información de GEOFON, una de las redes sismológicas más importantes a nivel mundial.

El movimiento tuvo una profundidad de 10 kilómetros y su epicentro se ubicó frente a la costa del país.

De momento, las autoridades correspondientes no emitieron información sobre personas heridas o fallecidas en la zona.

Kamchatka pertenece al Cinturón de Fuego del Pacífico

Al escuchar Rusia pensamos en una zona muy lejana, sin embargo, su conexión desde el Océano Pacífico, así como al cercanía de las islas, convierten la región en parte del Cinturón de Fuego del Pacífico, una de las zonas con mayor actividad sísmica y volcánica del planeta.

Misma zona a la que pertenecen países como Indonesia o El Salvador, en los que recientemente se presentaron sismos fuertes. Costa Rica también forma parte.

Kamchatka también concentra numerosos volcanes debido a su ubicación sobre una zona de intensa actividad tectónica.

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