Reportan fuerte balacera entre policías y delincuentes con oficiales heridos

Dos oficiales de la Fuerza Pública resultaron heridos este miércoles durante una balacera con varios sujetos en La Cruz, Guanacaste.

¿Qué pasó?

Según información preliminar, los sospechosos habrían utilizado armas de fuego de alto poder y se enfrentaron directamente contra los oficiales.

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Ambos policías recibieron impactos de bala, se reporta que incluso sería en la zona de la cabeza. Hasta el momento no se ha confirmado su estado de salud.

Autoridades despliegan un importante operativo en la zona para ubicar a los sujetos involucrados y repeler futuros ataques. La Policía mantiene presencia en el sector.

Las autoridades recomiendan a la población evitar acercarse al área mientras continúa el operativo, debido al riesgo para terceros. La información permanece en desarrollo y podría actualizarse conforme se conozcan nuevos detalles.