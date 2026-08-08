Reportan extraño objeto volando sobre varios sectores del país

Durante este sábado 8 de agosto, varios medios locales del país reportaron un extraño objeto volando sobre territorio nacional, lo que causó la sorpresa de muchos.

Dicho objeto se pudo ver en comunidades de Quepos, Pérez Zeledón, Acosta, Grecia y Heredia.

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Publicaciones de medios sobre el objeto extraño

Heredia

Pérez Zeledón

Quepos

Grecia

Acosta

Objeto llama la atención por su forma circular. Usuarios se preguntaron qué es y cúal es su finalidad.

¿De que se trataría?

Se trataría de un globo estratosférico o globo sonda de gran altitud. Son utilizados para fines científicos, meteorológicos o de comunicación.

El Instituto Meteorológico Nacional (IMN) explicó la función de un globo estratosférico en una publicación:

“Una radiosonda consiste básicamente en una estación meteorológica conectada a un globo que se lanza y va tomando lecturas en intervalos definidos a medida que va subiendo”.

Mide elementos como el viento, la dirección y velocidad, temperatura, presión atmosférica y depresión.