Por medio de su oficina de prensa, el Organismo de Investigación Judicial (OIJ) se reifrió al hallazgo de un aparente feto dentro de una bolsa en San Carlos.

Hechos

Un vecino de la comunidad informó que en su propiedad aparentemente observó una bolsa y que en el interior había un aparente feto. A la llegada de los agentes judiciales de La Fortuna, se confirmó lo que reportaba el hombre.

Feto

El feto tiene entre 7 u 8 meses. Se desconocen las razones por las que el menor estaba en la bolsa.

El caso se mantiene en investigación.