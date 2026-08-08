Reportan el fallecimiento del padre de Lionel Messi

Jorge Messi, el padre de Lionel Messi, murió la noche de este 7 de agosto, en horas de la noche según confirmó el medio Infobae y Rosario 3.

Jorge fue la guía de Lionel a lo largo de su carrera. Peleó por conseguir el tratamiento necesario para su hijo cuando era apenas un niño en Newell’s y se quedó con él en Barcelona cuando iniciaron su aventura en Europa.

¿Dónde murió?

En un sanatorio, en la zona de Rosario, Argentina.

Importancia de Jorge Messi

Durante la carrera de Lionel Messi, su padre se convirtió en una de las personas más importantes en cada paso de su carrera e incluso hasta fue durante varios años agente del jugador.

Enfermedad

Se conocía que atrevasaba una enfermedad larga enfermedad.

Durante Norteamérica 2026, en el debut de la albiceleste, Lionel, al anotar el primer gol contra Argelia rompió en llanto.

La prensa le consultó por las razones de sea reacción y él dijo:

“Es por una cuestión totalmente ajena a lo deportivo, pasé unos días difíciles, complicados. Estoy agradecido a toda la delegación, como siempre, al lado mío”.

Comunicado

Incluso la familia emitió un comunicado el 18 de junio que detallaba su estado de salud:

“La familia Messi informa que Jorge atraviesa una situación de salud. En estos momentos se encuentra bajo seguimiento médico, recuperándose y evolucionando favorablemente dentro del cuadro que presenta”.

De momento la familia no ha dado una confirmación oficial de su muerte.