Reportan el fallecimiento de conocido vulcanólogo

Fecha de publicación: 10 de September de 2026

Fecha de modificación: 10 de September de 2026

Este 26 de febrero se dio a conocer la muerte de un conocido vulcanólogo y geólogo en Costa Rica.

¿De quién se trata?

Se trata de Raúl Mora, conocido también como “el padre del volcán Poás“.

¿Quién confirmó la muerte del vulcanólogo?

El Colegio de Geólogos, con este mensaje:

“La Junta Directiva y el personal administrativo lamentan comunicar el fallecimiento del señor geólogo Raúl Mora Amador. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia en este difícil momento, deseando que encuentren consuelo y fortaleza”.

Mora destacó por su trabajo en instituciones como la Universidad Estatal a Distancia o la Red Sismológica Nacional.