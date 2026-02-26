Reportan el fallecimiento de conocido vulcanólogo

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Este 26 de febrero se dio a conocer la muerte de un conocido vulcanólogo y geólogo en Costa Rica.
Se trata de Raúl Mora, conocido también como “el padre del volcán Poás“.
El Colegio de Geólogos, con este mensaje:
“La Junta Directiva y el personal administrativo lamentan comunicar el fallecimiento del señor geólogo Raúl Mora Amador. Expresamos nuestras más sinceras condolencias a su familia en este difícil momento, deseando que encuentren consuelo y fortaleza”.
Mora destacó por su trabajo en instituciones como la Universidad Estatal a Distancia o la Red Sismológica Nacional.