Reportan caída masiva en tres IA al mismo tiempo

ChatGPT, Grok y Claude, tres plataformas de Inteligencia Artificial, IA, registraron problemas de funcionamiento este jueves 3 de septiembre, con reportes de usuarios en varios países de América y España.

Chat GPT la más afectada

ChatGPT fue la plataforma más afectada, con miles de reportes de fallas en Estados Unidos, España, México, Argentina, Colombia, Perú y Costa Rica.

Los usuarios señalaron problemas para ingresar, errores de carga y dificultades para iniciar conversaciones.

El servicio de OpenAI llegó a mostrar el famoso error 404, mientras que algunas personas permanecieron varios minutos con la aplicación cargando.

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En Estados Unidos se registraron más de 37.000 reportes, mientras que España superó los 3.000.

Otras IA

Claude también presentó problemas, principalmente en Estados Unidos, donde usuarios indicaron que la plataforma no generaba las respuestas solicitadas y mostraba mensajes como “Esta respuesta no se cargó”.

En Grok se reportaron lentitud y dificultades para generar respuestas.

Los reportes de las tres plataformas disminuyeron posteriormente y los servicios comenzaron a funcionar con normalidad.

Por ahora, no existe confirmación de que las fallas de ChatGPT, Grok y Claude tengan una causa común.

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