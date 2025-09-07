Escrito por: Eduardo Troconis.

Las eliminatorias europeas rumbo al Mundial de 2026 siguen dando mucho de que hablar. Este fin de semana se jugó una nueva jornada que tuvo diversos enfrentamientos potentes, que incluyen a las mejores selecciones de ese continente. Después de esta fecha, solo quedan cuatro más para definir los clasificados al Mundial por parte de este lado del mundo.

Algunos de los mejores partidos y resultados:

España brilló con dos victorias consecutivas (3-0 a Bulgaria y 6-0 a Turquía) que la colocan líder del Grupo E con puntaje perfecto y sin recibir goles. En la misma zona, Georgia sorprendió con un sólido 3-0 ante Bulgaria.

Por otro lado, Italia venció 5-0 a Estonia en el Grupo I, Portugal 5-0 a Armenia en el Grupo F y Alemania 3-1 a Irlanda del Norte, aunque los germanos, tropezaron ante Eslovaquia, que lidera el Grupo A con puntaje ideal.

En el Grupo J, Bélgica y Macedonia del Norte protagonizaron sendas goleadas: los belgas vapulearon 6-0 a Kazajistán, mientras que Macedonia del Norte pasó por encima de Liechtenstein con un 5-0. Ambos marchan en los primeros lugares junto con Gales.

El Grupo G está al rojo vivo: Países Bajos derrotó 3-2 a Lituania y comanda junto con Polonia, que venció 3-1 a Finlandia.

En el Grupo H, Bosnia y Austria siguen firmes con paso perfecto, mientras que San Marino continúa sin sumar.

En tanto, Inglaterra y Noruega mantienen campañas impecables en los Grupos K e I, respectivamente, ambos con pleno de victorias y sin grandes sobresaltos.

Las próximas jornadas prometen más emociones con duelos directos que podrían definir lideratos.