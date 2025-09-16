Culminó el primer día de competencia en la máxima competición de Europa. La Champions League está de regreso y lo hizo con partidazos y resultados sorpresivos.

Los más llamativos

El Real Madrid debutó con una sufridísima victoria ante el Marsella, 2-1 vencieron los blancos con doblete de penal de Mbappé.

Otro de los platos fuertes fue el Juventus 4-4 Dortmund. Al 90′ llegó el partido con un 2-4 en favor de la visita, pero los italianos llegaron al descuento con todo y pusieron la igualdad en el marcador.

El Arsenal hizo lo propio en su visita a España. Se trajo un 2-0 ante el Athletic en Bilbao. Tottenham cumplió en casa ante el Villarreal.

Las sorpresas

PSV cayó en casa contra el Unión St.Gilloise, un resultado extraño por el momento que atraviesa en Holanda el equipo rayado.

Benfica inició con un 2-0 en su propia casa, pero el Qarabag le amargó la noche con una remontada histórica para poner el 2-3.