Escrito por: Eduardo Troconis.

Los más llamativos

El Liverpool de Arne Slot venció al Atlético de Madrid 3-2 con un agónico gol de Virgil Van Dijk. El PSG goleó 4-0 al Atalanta con goles de Ramos, Marquiños, Nuno Méndez y Kvaratskhelia.

El Bayern Munich venció con autoridad al Chelsea 3-1 en el Allianz Arena y el Inter de Milán ganó 2-0 al Ájax.

Otros partidos

El Olympiacos igualó 0-0 ante Pafos y Slavia Praga empató 2-2 vs F.K. Bodø/Glimt

La jornada 1 continuará este jueves, con partidos como el FC Barcelona vs Newcastle y Manchester City vs Napoli.