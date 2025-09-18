Kenneth Vargas dio sus primeras declaraciones luego de concretar su regreso al Club Sport Herediano, donde aseguró sentirse agradecido y motivado por la oportunidad.

“Desde que supe que iba a salir, mi primera y única opción fue Herediano. Me tranquilizó mucho que Jafet y la gerencia estuvieran claros desde el primer momento en que no tenían problema con que yo regresara”, afirmó el delantero.

Busca ritmo de juego pensando en la Selección

Vargas explicó que su decisión se enfocó en recuperar minutos y ritmo de competencia, pensando también en su participación con la Selección de Costa Rica.

“Ya pasé dos años y medio en Europa, ahora vengo con una mentalidad diferente. Estoy motivado para agarrar ritmo y poder ser tomado en cuenta para la Sele”, comentó.

Buen recibimiento en el camerino florense

El atacante destacó la buena acogida que tuvo en el camerino, donde ya conocía a la mayoría de los jugadores. También señaló como positivo el hecho de trabajar con un entrenador que lo conoce bien.