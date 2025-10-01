Fue en 1998 cuando se emitió por primera vez Noticias Repretel. Con un diseño vanguardista, el informativo irrumpió con fuera en el mercado televisivo, una imagen que marcó el inicio de un recorrido enriquecedor.

A lo largo de los años, nuestra imagen se fue reinventando, con estilos más atractivos y sofisticados.

La evolución gráfica nos llevó a adaptar colores fuertes con los que Noticias Repretel se consolidaba en ofrecer noticias de última hora. Así nuestro estilo se renovó, hasta consolidad el clásico esquema se renovó hasta consolidar el clásico esquema de rojo y azul, que caracterizan nuestra identidad.

En 2021, Noticias Repretel dio un giro completo y refrescó su pantalla. Ahora, renueva su imagen con una gráfica innovadora, moderna y más cercana, alineada con las tendencias televisivas actuales.

¡Noticias Repretel, estamos de su lado!