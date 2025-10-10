El comercio electrónico de suplementos requiere de un consumidor informado y consciente de los riesgos asociados. Verificar la autenticidad del vendedor y la procedencia del producto es el primer paso para una compra segura. Las certificaciones sanitarias y los registros oficiales deben ser fácilmente accesibles en la página del producto.

Los costos ocultos como impuestos de importación y tasas aduaneras pueden incrementar significativamente el precio final. Comprender la normativa local sobre importación de productos medicinales previene complicaciones legales y la retención de paquetes.

Ante cualquier irregularidad, contar con el respaldo de plataformas de pago seguras facilita la resolución de disputas. Conservar toda la documentación de la compra es crucial para realizar reclamos efectivos ante incumplimientos.