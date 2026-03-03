Tres repartidores se tuvieron que dar a golpes con unos aparentes borrachos en el sector de Vuelta de Jorco, Aserrí. Hecho fue grabado por personas que se encontraban cerca del sitio.

¿Qué pasó?

Los hombres se defendieron de dos masculinos en aparente estado de ebriedad que los atacaban. Imágenes muestran cómo tuvieron un intercambio de puños e incluso botaron a uno de los implicados al suelo. Una mujer trató de interponerse para que se frenara el intercambio de golpes.

La pelea terminó con varios testigos y los mismos repartidores tratando de calmar la situación.

Comentarios sobre la pelea entre repartidores y aparentes borrachos

Los videos generaron todo tipo de comentarios en redes sociales.