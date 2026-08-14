Repartidor salió a entregar un pedido y terminó asesinado

Un hombre de apellidos Cácomo Pérez, quien trabajaba como repartidor exprés, fue asesinado tras realizar una entrega en Matapalo de Santa Cruz, Guanacaste.

¿Cómo ocurrió el ataque al repartidor?

Según las autoridades, la víctima recibió un pedido y, cuando regresaba al local, fue interceptada por una motocicleta con dos ocupantes.

Los sujetos le dispararon en múltiples ocasiones y huyeron del lugar.

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¿Se trataría de un sicariato?

Las autoridades investigan el móvil del crimen. De manera preliminar, el hecho podría estar relacionado con un caso de sicariato.

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