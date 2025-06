Las estafas telefónicas realizadas por privados de libertad en Costa Rica continúan afectando a miles de ciudadanos, pese a la existencia de una ley que obliga al bloqueo de señales celulares en centros penitenciarios.

Según datos del Organismo de Investigación Judicial (OIJ), 8 de cada 10 estafas telefónicas reportadas en el país tienen origen en llamadas realizadas desde cárceles, donde los privados de libertad se hacen pasar por funcionarios bancarios para obtener datos sensibles de las víctimas.

La Comisión de Seguridad y Narcotráfico informó que el perjuicio económico causado por estas estafas supera los $2.5 millones de dólares y ₡1.200 millones de colones, un reflejo del nivel de inseguridad que enfrentan los costarricenses en cuanto a la protección de datos personales.

“Me estafaron desde la cárcel, me di cuenta, puse la denuncia en el OIJ y ahora uno vive con inseguridad. Ya uno no puede contestar llamadas de números desconocidos por temor a una estafa“, comentó una víctima de este tipo de fraude.