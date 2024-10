Hace pocos minutos, en el programa 120 minutos, se dio a conocer en exclusiva la renuncia de Silvia Bolaños a la presidencia del Puntarenas FC.

Ella dijo no estar de acuerdo con el anuncio que dio el club de la salida de 5 futbolistas. Se trata de Michael Barrantes, José Guillermo Ortiz, Anderson Núñez, Keyswen Arboine y Keven Alemán.

Bolaños aclaró que se ha mantenido en el equipo a pesar de las situaciones que han surgido, por lealtad a su familia y en apoyo a su primo, que es el dueño del equipo.

Por su parte, el entrenador Luis Fernando Fallas dijo a 120 minutos ayer que la decisión fue estrictamente técnica y no responde a problemas de indisciplina. “Es una decisión técnica. Me reuní con doña Silvia y las autoridades. Les di mi punto de vista y ellos respaldaron la decisión”, comentó.

Fallas aseguró que los jugadores separados tendrán derecho de continuar asistiendo a los entrenamientos, aunque no serán considerados para el primer equipo. “Es doloroso, yo como cabeza de grupo no me pone orgulloso esta situación”, agregó.

Ante la consulta sobre si se trató de algún acto de indisciplina o de una situación extracancha, Bolaños aclaró que solo Michael (Barrantes) y Luis (Fallas) conocen las razones.

Silvia Bolaños llegó al cuadro puntarenense el 08 de marzo de 2023, tras la salida de Héctor Trejos.

